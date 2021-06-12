Лима, , 07:24 — REGNUM МИД Перу выразил протест послам Боливии и Никарагуа в связи с преждевременным поздравлением победителя президентских выборов, которое в адрес кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо направили власти этих стран. Об этом говорится в опубликованном 11 июня заявлении перуанского дипломатического ведомства.

Ранее Кастильо с победой на президентских выборах поздравили президент Боливии Луис Арсе и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо.

«Учитывая высказывания президента Боливии и вице-президента Никарагуа, правительство Перу было вынуждено направить ноту протеста послам указанных стран, указав, что окончательные итоги всеобщих выборов 2021 года пока официально не оглашены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее аналогичный протест МИД Перу был вручён послу Аргентины.

По последним данным, в Перу обработано 100% участковых протоколов и порядка 99,7% бюллетеней второго тура голосования. За Кастильо подано 8 824 199 голосов избирателей (50,165%). Кандидата правой оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, поддержали 8 766 213 избирателя (49,835%).

Ранее Фухимори, которая незначительно проигрывает Кастильо, потребовала аннулировать около 200 тысяч голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе второго тура выборов президента Перу наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ) не зафиксировали серьёзных нарушений.

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