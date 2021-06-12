Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Внешняя политика США в период президентства Джо Байдена стала самой провальной областью его деятельности, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз 11 июня в эфире телеканала Fox News.

Законодатель напомнил, что нынешняя администрация уже успела допустить катастрофические ошибки во внутренней политике, в частности в экономике. Он также полагает, что администрация Байдена допустила и ряд серьезных провалов во внешнеполитической сфере.

Таким провалом, по его мнению, является решение Байдена отказаться от санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2». Круз назвал этот шаг американского лидера «многомиллиардным подарком» президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, сенатор считает ошибочными решения администрации Байдена о финансовой помощи Палестине и разрыве соглашения с Мексикой. Последнее, как отмечает республиканец, усугубило миграционный кризис на американо-мексиканской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Тед Круз осудил Джо Байдена за решение вернуть США в Парижское соглашение по климату.

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