Москва, , 06:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC 11 июня сообщил, что причастные к убийствам известных российских граждан найдены, и некоторые из них отбывают наказание в тюрьме.

Телеканал разместил фрагмент беседы с российским лидером на своей странице в Twitter. Ведущий в ходе интервью перечислил случаи резонансных убийств, назвав имена журналистки Анны Политковской, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — сказал Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что интервью президента РФ американскому телеканалу вышло в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, она состоится 16 июня. В беседе с журналистом Владимир Путин сообщил, что российско-американские отношения за последние годы достигли худшего уровня.

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