Москва, , 06:16 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики считают возможным привлечение к уголовной ответственности одного из основателей Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича на своей территории. Об этом 11 июня заявил представитель республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник телеканала «Россия-24».

Правоохранительные органы ЛНР подозревают Протасевича в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня, по словам Мирошника, в этом направлении идёт согласовательная работа.

«Я считаю, что это вполне возможно, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа», — сказал представитель ЛНР.

На первом этапе сторонам потребуется согласовать «процедурно-следственную часть», затем оформить все необходимые документы, и тогда решить, каким образом привлечь Протасевича к суду именно в ЛНР, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Протасевич участвовал в карательной операции Киева против народа Донбасса, добровольно вступив в украинский нацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем ранее лично рассказывал представителям СМИ.

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