Тегеран, , 08:14 — REGNUM 11 июня министр иностранных дел Китая Ван И назвал снятие санкций с Ирана первым, что должна сделать администрация США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И выступил на Конференции по разоружению в Женеве с речью, озаглавленной как «Отстаиваем многосторонность и стремимся к общей безопасности».

В своем выступлении он подчеркнул необходимость активизации дипломатических усилий по возвращению СВПД в нужное русло, отметив, что принудительные действия США являются основным источником проблем для ядерной программы Ирана.

«СВПД, одобренный резолюциями Совета Безопасности ООН, является важным результатом многосторонней дипломатии и ключевым столпом международного режима ядерного нераспространения, а также мира и стабильности на Ближнем Востоке», — заявил Ван И.

Китайский дипломат сообщил: «Односторонние акты запугивания со стороны Соединенных Штатов являются основной причиной иранской ядерной проблемы. Если вернуться к сделке, то отмена санкций в отношении Ирана в первую очередь является естественным шагом».