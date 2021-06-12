Тегеран, , 08:15 — REGNUM 11 июня постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных Наций подтвердил выплату задолженности перед ООН и восстановление Исламской Республикой права голосовать в данной организации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Тахт Раванчи, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, заявил в своем твиттере, что незаконные санкции США не только лишили иранский народ импортных медикаментов, но и помешали стране выплатить свою задолженность перед Организацией Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее написал председателю Генеральной Ассамблеи Волкану Бозкиру, что несколько стран, включая Иран, не выплатили свою задолженность, поэтому их право голоса должно быть аннулировано в соответствии с действующим уставом.

В уставе ООН отмечается, что члены, задолженность которых равна сумме их вложений в предыдущие два года, теряют право голоса. Минимальный платеж, необходимый для восстановления прав Ирана, составляет 16 251 298 долларов, которые не могли быть переведены из-за санкций.