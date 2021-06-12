Тегеран, , 08:16 — REGNUM 12 июня комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновит работу в Вене в очном формате, говорится в пресс-релизе службы внешних действий ЕС. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Совместная комиссия будет возглавляться от имени Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля заместителем политическим директором Европейской службы внешних действий Энрике Морой, говорится в пресс-релизе.

В работе комиссии, как и в прошлом, примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Соединенного Королевства и Ирана. В докладе отмечается: «Участники продолжат свои дискуссии с учетом возможного возвращения Соединенных Штатов в СВПД. Кроме того, стороны обсудят вопрос, как обеспечить полное и эффективное осуществление положений ядерной сделки».

Участники СВПД и США косвенно провели пять раундов переговоров в течение последних двух месяцев, чтобы возродить ядерную сделку, поставленную под угрозу бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

Джо Байден, действующий президент США, намекнул, что его администрация готова присоединиться к ядерной сделке с Ираном, но еще не приняла решения о снятии всех санкций, как того требует Иран.