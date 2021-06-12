Санкт-Петербург, , 06:08 — REGNUM В Ленинградской области завершились трёхдневные тактические учения зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО). Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

«На первом этапе были отработаны мероприятия плана перевода дивизиона в высшие степени готовности, а также мероприятия подготовки к ведению боевых действий в пределах позиционного района. На втором этапе были отработаны вопросы ведения учебных противовоздушных боёв», — говорится в сообщении.

В ходе учений зенитные ракетные комплексы (ЗРК) совершили марш на временную учебную позицию. При движении противодействие им оказывали разведывательно-диверсионные группы условного противника. На новой позиции боевые расчёты «с помощью электронного пуска зенитных управляемых ракет отразили условный массированный ракетный удар», который имитировался специальной тренажной аппаратурой.

В сообщении отмечается, что ранее, в апреле текущего года, боевые расчёты полка С-400 «Триумф» успешно отработали учебно-боевые задачи на тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве РФ в США заявили, что применение бомбардировщика B-52H во время учений Североатлантического альянса Baltops является провокацией.

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