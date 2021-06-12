Тегеран, , 08:32 — REGNUM 11 июня секретарь управления по президентским выборам Ирана подверг критике отсутствие сотрудничества со стороны канадского правительства в привлечении иранцев, проживающих в стране, к предстоящим выборам в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Эсмаила Мусави, в соответствии с инициативами министерства иностранных дел Ирана, голосование будет проводиться среди иранских граждан, проживающих в Канаде в приграничном с США городе близ канадской границы.

«К сожалению, от канадского правительства не было получено должного ответа на проведение прямых президентских выборов в стране», — отметил он.

Мусави также заявил: «Из-за коротких сроков и невозможности направления министерством иностранных дел необходимого персонала провести выборы непосредственно в государстве на данный момент невозможно».

13-е президентские выборы в Иране пройдут одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Ассамблею экспертов 18 июня 2021 года.