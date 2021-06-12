Скопье, , 05:58 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 11 июня выступил с речью на открытии конференции, посвященной повышению эффективности работы судов и судебной администрации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что цифровизация позволит повысить эффективность и прозрачность суда на 60%. По словам Маричича, катализатором процесса цифровизации стала пандемия COVID-19.

Министр отметил, что в некоторых сферах сегментах, включая судебную систему, цифровизация сталкивается с сопротивлением. Тем не менее, в ближайшее время должен завершиться перевод 187 залов судебных заседаний и 34 судов в электронный формат.

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