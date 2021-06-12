Скопье, , 05:36 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 июня провел встречу с послом США Кейт Бинрс.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения на встрече стал изданный президентом США Джозефом Байденом указ о о борьбе с исходящей из региона Западные Балканы опасности для демократических ценностей, предполагающем заморозку имущества балканских чиновников, уличенных в коррупции.

Заев и Бирнс поддержали указ Байдена, причем македонский политик отметил, что борьба с коррупцией является приоритетом его правительства, поскольку коррупция причиняет ущерб внешней политике, национальной безопасности и экономической стабильности.

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