Скопье, , 05:30 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 11 июня сообщил на своей странице в социальной сети Facеbook о том, что в стране в четвертый раз прошла успешная пересадка органов.

44-летняя пациентка, несколько лет страдающая тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, получила новое сердце. В операции приняли участие около 100 человек.

Органы для операции женщине передали члены ее семьи. До этого в Северной Македонии прошли две операции по пересадке почек и одна по пересадке сердца.

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