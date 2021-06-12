Пхеньян, , 04:58 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями в честь Дня России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что северокорейский лидер поздравил президента России и граждан страны с праздником. Он также заявил о крепкой дружбе народов России и КНДР, а также выразил надежду на дальнейшее развитие русско-корейских отношений.

«Выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке России, непрерывно расширятся и укрепятся во всех сферах», — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также пожелал Путину крепкого здоровья, плодотворной работы на благо России, а жителям РФ пожелал процветания и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года во Владивостоке на острове Русский прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера КДНР Ким Чен Ына. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений.