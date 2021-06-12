Лондон, , 04:39 — REGNUM Президент США Джо Байден заблудился во время саммита стран G7 («Группа семи»), который проводится в городе Корнуолл в Великобритании, 11 июня передал телеканал ITV News.

Глава Белого дома зашел в один из ресторанов на территории, выделенной под мероприятие. При этом он выглядел растерянным и, остановившись, начал озираться по сторонам.

Находившиеся на веранде заведения журналисты задали президенту вопрос о том, как проходит саммит. Байден ответил, что «очень хорошо». После этого с другой стороны веранды появилась первая леди США Джилл Байден и позвала своего супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Джо Байден, выступая перед сторонниками в американском штате Джорджия, не смог сразу найти свою защитную маску, которая была у него в кармане.

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