Лима, , 06:08 — REGNUM В ходе второго тура выборов президента Перу наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ) не зафиксировали серьёзных нарушений. Об этом говорится в видеообращении главы миссии ОАГ Рубена Рамиреса, 11 июня размещённом на странице организации в социальной сети Twitter.

По его словам, миссия наблюдателей ОАГ «зафиксировала хорошую организацию избирательного процесса», а также «не выявила серьёзных погрешностей».

По последним данным, в Перу обработано 100% участковых протоколов и порядка 99,6% бюллетеней второго тура голосования. За кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо подано 8 822 770 голосов избирателей (50,168%). Кандидата правой оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, поддержали 8 763 850 избирателей (49,832%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правая консервативная партия «Народная сила», кандидат от которой Кейко Фухимори во втором туре президентских выборов в Перу незначительно проигрывает кандидату левых Педро Кастильо, потребовала аннулировать около 200 тысяч голосов.

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