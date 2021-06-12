Токио, , 04:29 — REGNUM Экс-глава крупной японской исследовательской компанией, ранее задержанный полицией, якобы передал одному из сотрудников торгового представительства России в Японии секретные данные по космическим разработкам США, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что японец якобы передал технические сведения по экспериментальному орбитальному беспилотнику X-37B, который разрабатывает американская авиастроительная корпорация Boeing по заказу минобороны США. Сейчас японские правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Ранее в японской префектуре Канагава прошли обыски в доме 70-летнего гражданина Кадзуо Миясаки. Мужчина ранее возглавлял исследовательскую компанию, занимавшуюся технической литературой. Его подозревают в передаче секретных данных России. Российское посольство в Токио не стало развернуто комментировать ситуацию, дипломаты сообщили, что заняты изучением обстоятельств инцидента.