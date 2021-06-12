Приштина, , 05:59 — REGNUM Министру труда Сербии Дарье Кисич-Тепавчевич был запрещен въезд на территорию республики Косово. Об этом сообщило министерство иностранных дел и диаспоры Косово албанскому новостному агентству Telegrafi 11 июня.

Сообщается, что министр планировала провести экзамен для студентов третьего курса, изучающих эпидемиологию в Северной Митровице.

Напомним, в соответствии с Брюссельскими соглашениями, сербские чиновники должны получать разрешение Приштины для посещения Косово.

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