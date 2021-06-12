Таллин, , 06:36 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 11 июня завершила свою двухдневную поездку по Эстонии. В конце двухдневного официального визита Османи посетила брифинг-центр правительственного портала e-Estonia, креативный город Теллискиви и центр Pipedrive.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поздравила эстонские цифровые компании с успехом и поблагодарила за готовность оказать Косово содействие в реализации конкретных проектов в сфере цифровых технологий.

Ранее Османи провела встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером эстонского парламента Юри Ратасом, премьер-министром Эстонии Каей Каллас, министром иностранных дел страны Евой Марией Лиимец, генеральным секретарем МИД Йонатаном Всевиовом, а также главой комитета по европейским вопросам Сиимом Калласом. В ходе визита глава Косово заручилась поддержкой Эстонии на мировой арене.

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