Тирана, 12 июня 2021, 06:17 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 10 июня в интервью для Euronews Serbia призвал Косово и Сербию думать о будущем, решая проблемы прошлого.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик дистанцировался от планов правительства Косово под руководством Альбина Курти подать иск на Сербию в международный суд с обвинением в геноциде.
На вопрос о том, поддержит ли он иск в случае его подачи, Рама ответил, что, имея право на принятие самостоятельного решения, Приштина все же должна провести консультации со своими союзниками и партнерами.
Напомним, Рама является сторонником экономического сотрудничества с Сербией в рамках проекта Балканского мини-Шенгена.
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