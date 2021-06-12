Тирана, , 06:17 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 10 июня в интервью для Euronews Serbia призвал Косово и Сербию думать о будущем, решая проблемы прошлого.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик дистанцировался от планов правительства Косово под руководством Альбина Курти подать иск на Сербию в международный суд с обвинением в геноциде.

Эди Рама Во-первых, это очень сложный вопрос в аспекте юридического содержания. Во-вторых, я думаю и говорил публично, и говорю вам, что в переговорах следует сосредоточиться на решении конфликта и будущем. И мы должны больше думать о том, сколько лет мы продолжаем терять, не решая этот конфликт. Без решения не будет победителей. Геноцид — это очень хорошее слово, ограниченное юридической архитектурой человечества, и ч думаю, что эта инициатива не принесет результатов, которые будут способствовать миры и сотрудничеству, но это их независимое решение и не мое или албанцев.

На вопрос о том, поддержит ли он иск в случае его подачи, Рама ответил, что, имея право на принятие самостоятельного решения, Приштина все же должна провести консультации со своими союзниками и партнерами.

Напомним, Рама является сторонником экономического сотрудничества с Сербией в рамках проекта Балканского мини-Шенгена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тиране состоялся саммит лидеров стран Западных Балкан: итоги