Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Власти США сохраняют готовность вводить новые санкции против России, невзирая на предстоящую встречу в Женеве президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявила представитель пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 11 июня в интервью телеканалу СNN.

Так она ответила на соответствующий вопрос. По ее словом, в Вашингтоне «никогда не отказывались от действий или ответных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что санкционный режим стран Запада в отношении РФ останется навсегда и США не будут отменять антироссийских санкций, которые были введены ранее.

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