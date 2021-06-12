Москва, 12 июня 2021, 03:58 — REGNUM Сведения о том, что Россия якобы передала Ирану технологии спутниковой системы «Канопус-В», являются информационным вбросом, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Просто очередной вброс», — заявил президент России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на некие источники заявила, что Россия якобы собирается поставить передовую спутниковую систему Ирану. Якобы это позволит Тегерану эффективно отслеживать военные цели на всем Ближнем Востоке. Утверждалось, что речь идет о системе «Канопус-В».
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