Подгорица, , 05:35 — REGNUM Черногория хочет стать частью Европейского союза, поэтому Подгорица продолжим реформы в этой области, заявил 11 июня министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на региональном форуме в Салониках. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В центре внимания участников данного форума, всего за несколько дней до саммита НАТО в Брюсселе, находилась европейская и евроатлантическая интеграция стран Западных Балкан, а также вопрос о том, как Союз и Соединенные Штаты могут способствовать качеству реформ и, следовательно, ускорению процессов евроинтеграции в регионе.

Когда речь заходит о Черногории, как отметил Радулович, основной целью этой страны является вступление в ЕС. Он добавил, что за закрытием глав переговоров с ЕС и за всеми усилиями Черногории стоят европейские ценности, доверие и широкая поддержка черногорских граждан этой идеи.