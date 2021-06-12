Подгорица, , 05:35 — REGNUM Черногория поддержала декларацию Европейского союза о принудительном перенаправлении рейсов авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Эта декларация была принята 24 мая, когда белорусские власти посадили самолет Ryanair в Минске, под предлогом того, что на борту найдена бомба. После этого правоохранительные органы задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича.

В декларации ЕС указано, что этот акт является еще одной очевидной попыткой белорусских властей притеснить оппозицию. ЕС призывает к немедленному освобождению Протасевича и международному расследованию этого инцидента.