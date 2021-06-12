Москва, , 02:45 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп является «экстраординарной личностью» и «ярким человеком», считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 11 июня в интервью телеканалу NBC News.

«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США господин Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет. Он пришел не из истеблишмента США, он не был частью большой политики раньше», — отметил глава государства.

При этом Путин сравнил 45-го президента США с нынешним американским лидером Джо Байденом и назвал последнего «карьерным политиком». По мнению президента РФ, Байден «радикально» отличается от своего предшественника, поскольку он занимался политикой почти всю свою жизнь.

Путин также выразил надежду на то, что глава Белого дома не будет делать «никаких импульсивных движений».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Владимир Путин заявил, что отношения России и США достигли своей «низшей точки» за последние несколько лет.

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