Москва, , 02:23 — REGNUM Худшего уровня за последние годы достигли российско-американские отношения, заявил президент России Владимир Путин 11 июня в интервью телеканалу NBC

«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня старший директор по делам Европы в совете национальной безопасности США при Белом доме Аманда Слоат заявила, что встреча Владимира Путина и американского президента Джо Байдена в Женеве пройдет для поиска тем потенциального сотрудничества и для обсуждения разногласий между странами. Она отметила, что мероприятие нельзя считать «перезапуском» отношений или «наградой».

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