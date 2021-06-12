Белград, , 05:26 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 11 июня провела телефонную беседу с министром иностранных дел Дании Джеппе Кофодом.

В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация, связанная с пандемией и процессом вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Кофод отметил на переговорах, что Дания высоко ценит принятие Сербией новой методологии в процессе присоединения к Европейскому союзу.

Брнабич ознакомила Кофода с наиболее важными мерами в области реформирования верховенства права и с текущим процессом, связанным с конституционными поправками.