Белград, , 05:25 — REGNUM Визит в Австрию председателя парламента Сербии Ивицы Дачича 11 июня завершился встречей с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. В течение дня он проводил переговоры с председателями федерального и национального совета. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Судя по уровню приёма, оказанного нашей делегации в австрийской столице, сотрудничество парламентов двух стран находится на самом высоком уровне. На многочисленных встречах темой стало содействие двустороннему сотрудничеству во всех областях.

«Я очень доволен визитом. Мы обменялись мнениями как по региональным вопросам, так и по вопросу развития отношений великих держав. И канцлер, и я придерживаемся мнения о том, что мы должны как можно скорее прийти к единому мнению по вопросу снижения напряжённости в международных отношениях. Холодная война — это не путь, по которому нужно идти в предстоящий период, особенно учитывая глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — отметил Дачич.