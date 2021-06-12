Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Работу над очень важным проектом ведет бывший американский президент Дональд Трамп, 11 июня говорится в заявлении политика, распространенного его пресс-службой.

Вместе с тем экс-глава государства не стал уточнять, о чем идет речь, но отметил, что этот проект гораздо существеннее написания книги. Он также сообщил, что много пишет и пообещал выпустить мемуары. Трамп добавил, что ему поступило уже два предложения по книге от «самых неожиданных издательств», но он отказался с ними сотрудничать.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Дональд Трамп назвал интересной идею баллотироваться в Палату представителей Конгресса США и стать спикером этого законодательного органа. 6 июня он заявил, что Республиканская партия продемонстрирует выдающиеся успехи на выборах в Конгресс 2022 года.

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