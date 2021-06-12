Белград, , 00:52 — REGNUM Европейская служба иностранных дел 11 июня объявила, что 15 июне в дневное время в Брюсселе состоится встреча в рамках диалога Белграда и Приштины. Предполагается, что встреча должна продлиться около 4 часов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В ЕС также сообщили, что посредником на переговорах выступит верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель при поддержке специального представителя ЕС Мирослава Лайчака.

Боррель обратится к СМИ, в то время как Лайчак расскажет о результатах встречи. Оба заявления будут транслироваться на сайте ЕС.

Ожидается, что участники диалога, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти, также обратятся к СМИ после завершения переговоров в Брюсселе.