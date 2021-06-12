Белград, , 00:09 — REGNUM Страны-члены ЕС не одобрили открытие новых глав, то есть кластеров, на переговорах с Сербией 11 июня, но договорились о проведении межправительственной конференции, на которой будет представлена новая методология переговоров и последующие шаги в этом процессе. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Значительное число стран-членов не дали согласия на открытие кластеров три и четыре, отметив, что Сербия, несмотря на некоторые сдвиги, недостаточно продвинулась, прежде всего в области верховенства закона.

В качестве компромисса было принято решение провести переговоры с Сербией 22 июня. Это будет политическая пояснительная «межправительственная конференция в поддержку евроинтеграции Белграда для продолжения реформ, которые приведут к возможному открытию главы на следующей межправительственной конференции».

Как сообщают дипломатические источники, Европейская комиссия занялась открытием кластеров три и четыре 22 во время внутренних дебатов в ЕС. Лидеры стран ЕС подчеркнули, что Сербия начала добиваться результатов и открытие будет способствовать дальнейшему исправлению ситуации в области верховенства закона.