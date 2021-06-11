Киев, , 23:51 — REGNUM Вопрос места гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не затрагивается, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Отметив, что место проведения встречи двух президентов ещё не обговаривалось, Кулеба сказал:

Кулеба «Есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии ещё не дошли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что подготовка ко встрече Зеленского и Путина идёт сложно.

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