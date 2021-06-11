Киев, 11 июня 2021, 23:51 — REGNUM Вопрос места гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не затрагивается, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».
Отметив, что место проведения встречи двух президентов ещё не обговаривалось, Кулеба сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что подготовка ко встрече Зеленского и Путина идёт сложно.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве пожаловались на сложность организации встречи с Путиным