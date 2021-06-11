Махачкала, 11 июня 2021, 23:36 — REGNUM Инцидент с участием полиции произошёл в Махачкале в квартире-убежище для женщин, скрывающихся от домашнего насилия, передаёт 11 июня RT.
Разыскивая совершеннолетнюю уроженку Чечни Халимат Тарамову, которая ушла из дома неделю назад, сотрудники полиции пришли в убежище для женщин и забрали всех постоялиц, которых увезли в Ленинское РОВД Махачкалы.
Информация получена от правозащитников. Участница местного проекта помощи жертвам домашнего насилия «Марем» Екатерина Нерозникова заявила:
Она добавила, что «две девушки, работавшие волонтёрами, получили телесные повреждения» во время прихода сотрудников полиции. Тарамову увезли в центральное РОВД Дагестана, оттуда её забрал отец, и где она в настоящее время, не известно.
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