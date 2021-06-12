12 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:01 — REGNUM Американский журналист Райн Грим и Эмили Джакински, ведущая программы Rising на канале The Hill, обсудили слова законодателя Ильхан Омар, которая попала под прицелы СМИ после того, как приравняла США и исламских радикалов.

Гравюра. Операция по извлечению камня глупости

Грим встал на сторону Омар заявив, что США и ХАМАС действительно можно сравнить по той причине, что от их действий пострадали множество человек.

«Они (демократы) сначала говорят, что все жизни важны, но когда дело доходит до жертв американского империализма, которых было больше десятком миллионов во второй половине ХХ века, то вдруг оказывается, что важны только некоторые жизни. Твоя жизнь важна, если ты погиб от рук врагов США — от коммунизма и террористов. Но если ты индонезийский член коммунистической партии, уничтоженный в ходе поддерживаемого США геноцида, то твоя жизни не так важна. Я не понимаю, почему приводить факты из американской истории — это антисемитизм. Может быть, ты поможешь мне понять», — сказал Грим.

Джакински в свою очередь признала, что у американского империализма есть свои жертвы, но, по ее словам, США исправили это тем, что спасли множество других жизней. Тогда Грим предложил сказать то же самое о ХАМАС и вспомнить, что движение построило школы и больницы, а Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизила коррупцию в Афганистане. Также он напомнил, что Советский Союз улучшил уровень жизни рабочего класса.

Американский империализм — это война, рабство, расизм!

«Если мы собираемся забыть, что американский империализм погубил много людей, потому что позже (США) сделали много хорошего, то почему это применимо только к США и не распространяется на другие страны? На «империи зла»?» — поинтересовался Грим.

«Из-за масштаба того хорошего, что сделали США для мира. Баланс добра и зла просто не сравним с Талибаном», — объяснила Джакински, а Грим отметил, что ей было бы тяжело доказать такою точку зрению жителям тех стран, куда вторглись США.

Журналист также добавил, что он бы скорее сформулировал сравнение таким образом: «Когда речь идет о количестве боли и страданий, которые США причинили по всему миру, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хамас и Израиль являются детсадовцами».

Американский империализм Everett, Marshall. 1899

Несмотря на то что речь в программе изначально шла о скандале, разразившемся вокруг Омар, внимание пользователей Twitter привлекла вторая часть выпуска, когда Джакински рассмеялась на заявление о том, что именно Советский Союз, а не США, положили конец холокосту.

Пользователь под псевдонимом @JordanUhl опубликовал часть видео, где Грим говорит: «Ирония заключается в том, что они (демократы) обвиняют ее (Омар) в антисемитизме, хотя США во время Второй мировой войны объединились с нацистами» и помогли им избежать ответственности за содеянное. На этом моменте ведущая перебивает: «Но кто положил конец Холокосту?»

«Советский Союз, вообще-то, — ответил Грим. — Мы пришли после того, как русские потеряли более 20 млн жизней и вошли в Германию».

«Конечно, но без вмешательства США умерло бы еще больше людей», — указала Джакински.

Холокост

«Конечно, я рад, что Союз и США объединились, но потом сами нацисты объединились с США, чтобы противостоять Советскому Союзу и коммунистическим движениям в Южной Америке. Это реальные факты из истории», — ответил Грим.

«Я повторюсь, много жизней было спасено в этом процессе. Очень много жизней было спасено! И много американцев отдали свои жизни за то, чтобы спасти те жизни», — сказала ведущая, на что Грим ответил: «Конечно, однако это намного, намного меньше, чем количество советских солдат, которые умерли, чтобы дать отпор нацистам».

Пользователи Twitter очень бурно обсудили спор ведущих. Пост, сделанный @JordanUhl, менее чем за сутки получил более 11 тыс. ретвитов и набрал 61 тыс. лайков.

«Американская система образования не учит нас тому, сколько советские люди выстрадали и принесли в жертву во Второй мировой войне. Например, они тоже пострадали в геноциде, но нас этому не учат. Я узнал об этом позже, читая Википедию, и это расстроило меня настолько, что я даже решился заговорить об этом со своей семьей», — пишет Deege.

«Военные машины Советского Союза требовали 80% поставок меди из Британской империи. 57% авиационного топлива дали американцы. 33% моторизованных транспортных средств Советского Союза были американского производства. Американцы, а не только Советский Союз выиграли войну», — подчеркивает Shogun Blizz.

«7 из 9 нацистов были убиты советскими солдатам, на секундочку», — указывает @socialism4all.

Богаткин Владимир Валерьянович. На улицах Берлина

«Я помню, как в старших классах писал сочинение о том, что Соединенные Штаты спасли жизни людей тем, что разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Вот чему нас учили», — рассказывает @Capcakeboner.

«Вот почему я нахожу забавным, когда американское правительство говорит, что защищает Израиль от «антисемитизма», как будто США не принимали ученых, которые способствовали массовому убийству моей семьи, и как будто у США также нет долгой жестокой истории антисемитизма», — пишет @Iklklkl32976874.