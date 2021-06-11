Киев, , 23:17 — REGNUM Встреча американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в конце июля, заявил 11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Он пояснил, что Зеленский в конце грядущего месяца нанесёт официальный визит в США, где и встретится с Байденом. Кроме того, в США украинский президент проведёт ряд других встреч.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад, 8 июня, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден, беседуя с Зеленским по телефону, пригласил его приехать в Вашингтон летом.

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