Москва, , 22:59 — REGNUM Находившиеся в секторе Газа (Палестина) граждане России переправлены на родину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 11 июня заявлении.

Дипломат в своём заявлении отметила, что «осуществлена эвакуация проживающих в палестинском анклаве граждан России и стран СНГ». Это было сделано по поручению президента России из-за обострения в мае палестино-израильского конфликта.

26 мая из Газы вывезли первую группу обратившихся за помощью граждан России.

Захарова «Остающаяся часть изъявивших желание вернуться на родину в количестве 112 человек (в основном женщины и дети) 10 июня пересекла палестино-египетскую границу через контрольно-пропускной пункт «Рафах», откуда была доставлена наземным транспортом в международный аэропорт Каира и далее самолётами МЧС России в Москву 11 июня 2021 г.».

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