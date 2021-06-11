Москва, 11 июня 2021, 22:59 — REGNUM Находившиеся в секторе Газа (Палестина) граждане России переправлены на родину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 11 июня заявлении.
Дипломат в своём заявлении отметила, что «осуществлена эвакуация проживающих в палестинском анклаве граждан России и стран СНГ». Это было сделано по поручению президента России из-за обострения в мае палестино-израильского конфликта.
26 мая из Газы вывезли первую группу обратившихся за помощью граждан России.
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