Саранск, 11 июня, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов рабочую группу по вопросам питания школьников комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование». Соответствующее предложение коллег он принял в ходе заседания 11 июня, которое прошло по видеоконференцсвязи.

Пресс-служба правительства Мордовии

Открывая встречу, Здунов отметил, что главной задачей, которую показал первый год обеспечения школьников младших классов бесплатным горячим питанием, становится безопасность и качество поставляемой продукции. Для выполнения этой задачи необходимо рассмотреть программу развития соответствующей инфраструктуры и организации поставок продовольственной продукции.

«Есть возможность построения системы питания на основе сети производственно-логистических центров, в том числе комбинатов питания. Она успешно сейчас работает в Мордовии», — подчеркнул руководитель региона. Такие центры не только будут гарантировать поставки качественной продукции, но и будут экономически эффективными, поскольку будут напрямую работать с производителями.

Причем эти центры могут обеспечивать продовольствием не только школы и детские сады, но и учреждения социального обслуживания, и больницы.

Кроме того, необходимо в каждом регионе объективно оценить текущее состояние пищеблоков и разработать предложения по реорганизации системы школьного питания. Итоговые предложения будут рассмотрены Госсоветом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании комиссии Госсовета, которое состоялось в мае текущего года, Здунов представил опыт региона, который еще с 2009 года участвует в федеральном эксперименте по совершенствованию организации питания школьников. Проектом было охвачено 50% школ и 80% учащихся. Мматериально-техническая база школьных пищеблоков в республике была модернизирована, благодаря реализации республиканской целевой программы «Школьное питание».

Читайте также: Врио главы Мордовии предложил создать сеть центров для системы питания школ