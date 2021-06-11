Севастополь, , 22:39 — REGNUM Силы Черноморского флота РФ следят за действиями американского эсминца Laboon в Чёрном море, сообщили 11 июня в Национальном центре управления обороной России.

Уточняется, что в акваторию Чёрного моря американский военный корабль зашёл сегодня, 11 июня.

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1403217670561046528

Ранее американские военные сообщили, что Laboon идёт в Чёрное море для участия в операциях по морской безопасности. Корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, дальность действия которых составляет 1,6 тыс. км.

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