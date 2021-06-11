Чжэньцзян, Китай, , 21:43 — REGNUM В городе Нинбо восточно-китайской провинции Чжэцзян прошли международная конференция по сотрудничеству в сфере здравоохранения, а также саммит инновационного развития Китай — Центральная и Восточная Европа. Как сообщает 11 июня Синьхуа, в ходе мероприятий были обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции и развития глобальной медицины и общественного здравоохранения.

По мнению руководителя департамента Европа Министерства коммерции КНР Чжай Цяня, позитивные результаты в двустороннем сотрудничестве наблюдаются с момент, а создания в 2012 году соответствующего механизма, который помог обеим сторонам в борьбе с эпидемией.

Отметим, что конференция и саммит были организованы Государственным управлением контроля над лекарственными средствами КНР, а также правительством провинции Чжэцзян и состоялось в рамках второго ЭКСПО Китая и стран Центральной и Восточной Европы.