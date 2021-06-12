Приштина, , 05:43 — REGNUM Студенты Приштинского университета в Косово 11 июня провели митинг протеста с требованием превратить недостроенное здание Храма Христа Спасителя в музей геноцида, учиненного в Косово во времена «преступников Милошевича и Аркана». С таким требованием выступил глава студенческого парламента Эрблин Ходжа.

Студенты несли в руках напечатанные на листах а4 надписи «Объект, построенный преступник», «Стоп разжиганию ненависти», «Нет символу преступления на кампусе», «Никто не простил преступления Милошевича и Аркана» и фотографии жертв сербских силовиков в Косово.

Напомним, в заброшенном храме Христа Спасителя в Приштине 10 июня впервые за 20 лет прошла литургия. Строительство храма началось в 1992 году и прекратилось в 1998 году, с началом Косовской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Иисус ненавидит сербов»: косовские сепаратисты осквернили храм в Приштине