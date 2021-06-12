Приштина, 12 июня 2021, 05:43 — REGNUM Студенты Приштинского университета в Косово 11 июня провели митинг протеста с требованием превратить недостроенное здание Храма Христа Спасителя в музей геноцида, учиненного в Косово во времена «преступников Милошевича и Аркана». С таким требованием выступил глава студенческого парламента Эрблин Ходжа.
Желько Ражнатович, известен как Аркан — сербский военный и политический деятель, криминальный авторитет, предприниматель. В 1970-е и 1980-е годы он считался одним из наиболее разыскиваемых Интерполом преступников по обвинению в убийствах и грабежах в разных странах Европы.
Слободан Милошевич — президент Сербии после развала Югославии. Считается идеологом сербского национализма и зачинщиком Югославских войн. Умер в тюрьме ООН в 2006 году.
Студенты несли в руках напечатанные на листах а4 надписи «Объект, построенный преступник», «Стоп разжиганию ненависти», «Нет символу преступления на кампусе», «Никто не простил преступления Милошевича и Аркана» и фотографии жертв сербских силовиков в Косово.
Напомним, в заброшенном храме Христа Спасителя в Приштине 10 июня впервые за 20 лет прошла литургия. Строительство храма началось в 1992 году и прекратилось в 1998 году, с началом Косовской войны.
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