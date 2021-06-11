11 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 21:44 — REGNUM Заявление члена Национального совета по развитию при президенте Польши, профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о том, что русофобские настроения у некоторых польских политиков вызваны тем, что они стараются угодить покровителю в лице США, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 июня в социальной сети Facebook.

Федор Бронников. Слуга кардинала. 1869

«Россию многие ненавидят, потому что наше правительство это им позволяет делать», — считает Римма Х.

Многие пользователи заявили, что не разделяют взаимную ненависть с представителями Польши. Люди уверены, что Варшава ненавидит Москву лишь в одну сторону, в то время как наша страна пытается со всеми вокруг выстроить конструктивный диалог.

«А у нас в России очень любят польский народ, вопреки вашей ненависти к нам. Завели народ польский в блудняк, а теперь от злобы исходят. Не болейте, а если заболели, лечитесь!» — обращается Василий К.

Некоторые комментаторы выразили свою солидарность с мнением Модзелевского по поводу того, что польские политики пытаются угодить Соединённым Штатам. Это выглядит крайне низко, отметили люди.

«Всё верно! И стратегический союз Польши и США — это союз галантерейщика и кардинала», — написал Boris S.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом (фрагмент). 1852

Часть людей указывает, что та историческая Польша не имеет ничего общего с тем, что сейчас представляет собой Варшава. Граждане убеждены, что с подобным подходом Польше никогда не стать вновь великой.

«Исторически поляки старались быть независимыми, а сейчас, прямо не верится, так угождать и лечь под каблук США! Очень низко и недостойно той самой великой Польши», — указала Людмила К.

Отдельные пользователи выразили своё непонимание в связи с тем, чем же Польше помешала Российская Федерация, почему польские политики с такой истошной ненавистью смотрят в сторону Москвы.

«Ну, не понимаю их. Ну, как бы, у них всё хорошо и прекрасно, они всем довольны в своей стране и счастливы. И в потолок писают от присутствия как в ЕС, так и в НАТО. Но почему же не спится им и не жрётся спокойно? Вот всё Россия им портит, она им как кость в горле только потому, что она есть. Только вот печалька — Россия будет всегда!» — пишет Любовь Г.

Нашлись и те, кто предположил, что отгадка здесь кроется в комплексе неполноценности Польши, которая уже слишком давно находится в тени большой России и не может уже повторить того, на что были способны их предки.

«Просто Россия уже много веков мешает Речи Посполитой вернуться и стать полноценной империей. Это серьёзная причина!» — поделился своим мнением Константин Л.

Ян Матейко. Выборы в Речи Посполитой. 1573

Напомним, 11 июня член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобские настроения у некоторых польских политиков вызваны тем, что они стараются угодить покровителю в лице США.