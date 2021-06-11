Йошкар-Ола, 11 июня, 2021, 20:49 — ИА Регнум. При возгорании в чердачном помещении неэксплуатируемого долгостроя на улице Пролетарской в Йошкар-Оле, которое произошло днем 11 июня, огонь перекинулся на прилегающий многоэтажный дома, в результате пострадали квартиры на пятом и шестом этажах. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев в ходе оперативного совещания в правительстве.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

с 18:00 мск жителям открыт доступ в квартиры. Евстифеев поручил ответственным службам оперативно осмотреть жилой фонд, всем гражданам, имущество которых пострадало, будет оказана всесторонняя поддержка. Мэрии поручено проработать вопрос оказания материальной поддержки.

С 19:00 мск во дворе дома развернут оперативный штаб с участием представителей мэрии, а также газовой службы, энергетиков и Водоканала.

По словам и.о. начальника регионального управления МЧС Алексея Сабадырева, сейчас проводится оценка ущерба, на месте пожара работают дознаватели. Причины пожара устанавливаются, после этого будет определен виновник произошедшего.

Гражданам, которые нуждаются во временном жилье, предоставляют возможность проживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», там могут разместиться 32 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле на улице Пролетарской днем 11 июня загорелось недостроенное неэксплуатируемое здание. Ликвидировали возгорание 23 человека личного состава и девять единиц техники. Эвакуация жителей соседнего дома проводилась с участием сотрудников Росгвардии, всего было эвакуировано около 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

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