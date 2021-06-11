Киев, , 20:30 — REGNUM Лозунг «Героям слава!» останется на форме украинской сборной по футболу, изменится только его расположение. Соответствующее решение принято УЕФА, написал 11 июня глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook.

Отметив, что переговоры с УЕФА по новому дизайну формы сборной Украины закончились и что они были «суперсложными», украинский функционер написал, что союз футбольных ассоциаций не против свободной продажи футболок «с официальными футбольными символами» Украины.

Павелко «Доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», великий герб сборной на карте Украины — официальная футбольная символика нашей страны. УЕФА согласился принять сегодняшнее решение. Исполком УАФ и попросил дополнительно изучить этот вопрос по окончанию Евро-2020».

Он добавил, что украинская сторона решительно отстаивала свою позицию, хотя УЕФА требовал полностью удалить надпись «Героям слава!». По словам Павелко, достигнут «победный компромисс с УЕФА» и что внутри футболок будет добавлен ещё один элемент (большой герб сборных с картой Украины, тризуб и надпись ′′Слава Украине»), а лозунг «Слава Героям!» «будет размещён по карте, в центр границ Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА накануне, 10 июня, потребовал от Украины убрать с формы лозунг «Героям слава!», оставляя при этом «Слава Украине!». Убрать с футболки устаревшие очертания Украины (с Крымом) УЕФА не предлагала.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма потребовали убрать контур полуострова с формы сборной Украины