Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 июня, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Ярославской области 12-летний мальчик получил смертельные травмы после столкновения с поездом «Ярославль — Москва». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую транспортную прокуратуру.

Ярославская транспортная прокуратура Место происшествия

Происшествие случилась 11 июня в 15:21 на остановочном пункте 147 км поселка Берендеево Переславского района Ярославской области.

«По предварительным данным мальчик 2009 года рождения перебегал пути рядом с железнодорожным переходом и был сбит встречным пассажирским поездом сообщением Ярославль — Москва. В связи с трагическим событием и.о. Ярославского транспортного прокурора Андрей Сизов незамедлительно провел совещание с поднадзорными и контролирующими органами. Потребовал детально изучить все обстоятельства. Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, безопасность железнодорожного перехода и даст оценку действиям всех ответственных лиц», — рассказали в Ярославской транспортной прокуратуре.

Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.