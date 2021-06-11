Киев, , 20:23 — REGNUM На территории бывшей исправительной колонии во Львове планируется создать кампус, где будут все условия для развития талантливых горожан, сообщает 11 июня пресс-служба украинского министерства юстиции.

Министерство напоминает, что 3 июня эту тюрьму первой приватизировали на Украине за 377,5 млн гривен. В торгах приняли участие 7 участников, по сравнению со стартовой цена выросла большее чем в 3 раза.

Сейчас ведомство отмечает, что владельцем территории стала одна из компаний группы SoftServe, которая работает в сфере IT. Предполагается, что на месте колонии создадут квартал, где будет создана инфраструктура и условия для развития городских талантов. Отмечается, что для возведения новых объектов проведут архитектурный конкурс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что всего планируется продать 22−25 неработающих тюрем. Первые аукционы состоялись еще в апреле, но до сих пор желающих приобретать объекты не находилось.