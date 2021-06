11 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:06 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию по итогам встречи в английском графстве Корнуолл 10 июня, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства.

Встреча Джо Байдена и Бориса Джонсона, 10 июня 2021 года. Корнуолл, Великобритания Number 10

В канцелярии отметили, что в 2021 году США и Великобритания разделяют те же ценности, что и в 1941-м. Это отражается в новой хартии. Если прежде страны сообща строили послевоенный мир, теперь им нужно отвечать на современные вызовы, в числе которых пандемия коронавируса и экономический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, новый документ охватит восемь ключевых тем, опирающихся на «многолетние ценности». Это защита демократии, коллективная безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы.

Вместе с тем хартию посвятят новым вызовам, в том числе противодействию кибернападениям, изменению климата, защите биоразнообразия, борьбе с пандемией коронавируса и восстановлению экономики.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Ну… Байден не должен забывать, что Джонсон незаконно воспользовался помощью хакеров из Cambridge Analytica, чтобы победить, как и Трамп. Поэтому, хоть США и Великобритания определенно должны быть союзниками, Байдену не стоит доверять всему, что говорит Джонсон», — пишет Originalslushey.

«Ситуация в мире слишком сложна, так как большинство стран-партнеров мыслят противоположно, хотя есть НАТО и т. д. Но при этом блок стран союзников не объединился с OIC (Организация исламского сотрудничества), что необходимо для противостояния России и Китаю», — считает @brajeshlps1.

«NYT (The New York Times) не сообщает о том, что люди на встречах хихикают над тем, насколько Байден невежественен, и ошеломлены тем, что он не может следить за происходящим или понимать информацию», — отмечает The New Majority.

«Отобранные якобы журналисты пыхтят из всех сил, чтобы выставить старика Джо в выгодном свете! Просто удивительно, на какие фабрикации способна дружелюбная пресса!» — подчеркивает Mittens.

«Атлантическая хартия всего на два года старше Байдена», — вспоминает @EnwordScissorh1.

«Разве это не странно, что Байден уже был в офисе, когда первая хартия была подписана?» — спрашивает @Vox_incognitus и получает ответ от @AlexNjiboer: «Неа. Странно то, что вы, ребята, продолжаете его избирать».

«Как звучала первая версия: «Лидер переворота Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали неэффективный документ, который позволит подхалимам из СМИ, таким как NYT, лебезить и пускать слюни на каждый их шаг», — перефразирует новость Robert W.

«Давайте вновь легализуем массовые убийства #AtlanticCharter (#Атлантическаяхартия)», — пишет Roiland Meijer.

«Это не имеет ничего общего с борьбой «демократий против диктатур». Речь идет о том, что старые западные державы пытаются сохранить мировое господство в то время, когда другие быстро поднимаются и собираются затмить это господство. Речь идет о стремлении уничтожить конкурентов», — отмечает @t_hypocracy.

«Большая семерка раз и навсегда должна решить, что следует сделать с Израилем. Нельзя позволить им постоянно грабить земли своих соседей и нападать на них, используя военную технику, поставляемую США», — напоминает Ian.

«Я не могу представить, чтобы эти два шутника договорились хоть о чем-либо, что принесло бы пользу народу их стран», — указывает Every Woman.

Напомним, сегодня, 11 июня, Джонсон заявил, что альянс США и Великобритании должен быть известен как «нерушимая связь».

Джонсон указал, что Великобритания и США разделяют веру в права человека, а также в международный порядок и трансатлантический альянс. Он добавил, что считает этот союз «нерушимой связью» или «крепкими и имеющими большое значение отношениями».

Напомним, в трехдневном саммите Большой семерки, на который прибыл Байден, примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Японии и официальные лица Европейского союза, а также Байден и Джонсон.