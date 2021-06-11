Москва, , 20:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение вынести законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев на заседание Совета Думы на следующей неделе, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Володин также направил законодательную инициативу в профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенный в Госдуму депутатами во главе с Петром Толстым («Единая Россия») законопроект призван урегулировать применение технологий суррогатного материнства, вводится запрет на использование этой технологии иностранными гражданами.

Ближайшее заседание Совета Думы намечено на 15 июня.

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