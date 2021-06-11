Йошкар-Ола, 11 июня, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле загорелось недостроенное неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Марий Эл.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Пожар произошел в четырехэтажном здании на улице Пролетарской. Ликвидировали возгорание 23 человека личного состава и девять единиц техники.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали около 50 жителей расположенного рядом многоквартирного дома. «Стражи порядка совместно с пожарными осуществили поквартирный обход, помогая жильцам быстро и безопасно покинуть помещение», — сообщила представитель ведомства, сержант Елена Иванова.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спасатели локализовали пожар на площади 800 кв. метров в пятиэтажном жилом доме Южно-Сахалинска. Первый пожарный расчет прибыл через две минуты. Жители дома были эвакуированы, сотрудники спасательного ведомства приступили к тушению возгорания. По факту возгорания прокуратура Сахалинской области инициировала проверку.

Читайте также: В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного дома