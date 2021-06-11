Киев, , 19:57 — REGNUM Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил ОСН ТВ, что Украину не взять силой. Так он прокомментировал заявление экс-помощника российского президента Владислава Суркова, сказавшего, что только силой можно вернуть Украину, пояснив, что не обязательно военной.

Кравчук, комментируя слова Суркова о том, что Россия выигрывает международную ситуацию и что «мир реально устаёт от Украины», заявил, что ситуация в мире за последний год «кардинально поменялась не в пользу России», что Россия якобы теряет своё влияние в странах бывшего СССР и что Киев укрепляет военную сферу и повышает своё влияние во внешней политики.

Кравчук «Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину? Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное».

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