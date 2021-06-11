Киев, 11 июня 2021, 19:57 — REGNUM Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил ОСН ТВ, что Украину не взять силой. Так он прокомментировал заявление экс-помощника российского президента Владислава Суркова, сказавшего, что только силой можно вернуть Украину, пояснив, что не обязательно военной.
Кравчук, комментируя слова Суркова о том, что Россия выигрывает международную ситуацию и что «мир реально устаёт от Украины», заявил, что ситуация в мире за последний год «кардинально поменялась не в пользу России», что Россия якобы теряет своё влияние в странах бывшего СССР и что Киев укрепляет военную сферу и повышает своё влияние во внешней политики.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-помощник президента Сурков о возвращении Украины: конечно, силой!