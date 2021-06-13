12 июня в стране отмечается государственный праздник День России. До 2002 года он назвался День принятия декларации о государственном суверенитете России. История праздника идет от 12 июня 1990 года, когда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Праздничным днем 12 июня в Российской Федерации стало в 1992 году. Традиционно в этот день президент России в Кремле вручает государственные премии. В Москве и других городах страны проходят праздничные мероприятия. Все новости о подготовке и праздновании Дня России в 2021 году — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

19:52 11.06.2021 В Ульяновске в День России, 12 июня, по центру города пройдёт мотопробег. Об этом сообщает администрация областного центра. Мотопробег организуют члены байкерского клуба «Ночные волки», начав акцию с церемонии возложения цветов на площади 30-летия Победы. Затем колонна проследует в сторону центрального универмага, через улицы Пушкарева и Урицкого на Президентский мост и в Новый город. Напомним, что в 2020 году мотопробег был посвящён присвоению Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести».

19:52 11.06.2021 В Тюмени в праздничные выходные с 12 по 14 июня все парковки города будут бесплатными. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации. Для удобства тюменцев в выходные дни все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. В центре города можно будет оставить автомобиль на любом паркинге. По вопросам работы парковочного пространства при возникновении проблем нужно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс».

19:53 11.06.2021 По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти россиян знают о Дне России 12 июня. За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают с Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%). Читайте подробнее: Сколько процентов россиян знают о Дне России? Опрос ВЦИОМ

19:54 11.06.2021 Калуга присоединилась к всероссийскому флешмобу «Флаги России. 12 июня».

19:55 11.06.2021 Эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню России, в Иркутске. Об этом 11 июня сообщает официальный сайт городской мэрии со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

20:09 11.06.2021 Президент Армении Армен Саркисян посетил российское посольство в Ереване и поздравил его сотрудников, а также весь народ России с государственным праздником — Днем России. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба армянского лидера. «Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником», — говорится в сообщении пресс-службы.

20:13 11.06.2021 В первый день матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в связи с празднованием 12 июня Дня России. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. «Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — говорится в сообщении.

20:14 11.06.2021 ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Торжественные мероприятия пройдут в центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», историческом парке «Россия — моя история», «Москвариум», «Робостанция» и на других площадках. Для посещения некоторых событий нужно будет приобрести входной билет в павильон. Все очные мероприятия выставки проводятся с соблюдением необходимых санитарных мер. «В программе ВДНХ ко Дню России — экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные — с 12 по 14 июня», — сказала Сергунина.

20:38 11.06.2021 Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), которая входит в перерабатывающий блок НК «Роснефть, в преддверии главного государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня, провела массовый флэшмоб. В мероприятии приняли участие около тысячи сотрудников предприятия. Участники флэшмоба на территории перед заводом составили слово «Россия», а также «сердце» в цветах триколора, которое трансформировалось в государственный флаг Российской федерации. Таким образом, участники мероприятия поздравили всех граждан нашей страны с национальным праздником. Рязанская нефтеперерабатывающая компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Рязанской области. На предприятии трудится более 3,5 тысячи человек. По объёмам переработки — 17 млн тонн в год и ассортименту выпускаемой продукции завод входит в число крупнейших НПЗ России. Предприятие производит широкую линейку продуктов: автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для нефтехимических производств. Все производимое на предприятии моторное топливо соответствует высшему экологическому стандарту. Ежемесячно более половины выпускаемой продукции поступает на рынок центрального региона. Около четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом, произведенном на РНПК. Более половины авиарейсов в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» обеспечиваются авиакеросином, произведенным в Рязани. Рязанский НПЗ один из первых в России начал выпуск высокоэкологичного топлива «Евро-6», а также высокотехнологичного бензина АИ-100. Автомобильный бензин «Евро 6» относится к эталонному топливу с точки зрения его улучшенных экологических и эксплуатационных свойств по сравнению со стандартными видами топлива. Предприятие придерживается принципов высокой социальной ответственности, традиционно уделяя особое внимание развитию своего персонала и созданию благоприятной социальной среды.

20:38 11.06.2021 Накануне празднования Дня России по всей стране стартовал марафон «Наука рядом», в рамках которого молодые ученые рассказывают школьникам об увлекательном мире науки. 11 июня учащиеся посетили Курчатовский институт, познакомились с его уникальной инфраструктурой, мегаустановками и передовыми исследованиями. Руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков провел для школьников экскурсию и рассказал о принципах работы синхротрона. Также ребята увидели один из самых мощных в стране суперкомпьютеров и прикоснулись к истории атомного проекта, посетив экспозицию первого на континенте Евразия уран-графитового реактора «Ф-1».

20:39 11.06.2021 Школьники из «Большой Перемены» участвуют в креативной мастерской «Моя Россия» с 9 по 12 июня. В программу работы мастерской вошли лекции, экскурсии, встречи с экспертами, а также мастер-классы и творческие дискуссии по широкому кругу тем — что такое патриотизм, кто такой патриот, что влияет на чувство гордости за свою страну, что такое национальная идентичность и т. д. По итогам ребята создадут коллекцию одежды, вдохновленную Россией и национальными достижениями.

20:40 11.06.2021 Накануне Дня России и в праздничный день Народный фронт разворачивает российский триколор по всей стране. По сложившейся традиции к инициативе присоединяется медиахолдинг MAER, мэрия Москвы, другие владельцы медиаэкранов. Крупнейшая в стране сеть медиафасадов будет транслировать уникальные фотографии и видео флага России в самых разных точках страны.

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20:51 11.06.2021 Более тысячи праздничных мероприятий запланированы на День России 12 июня в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации края. Мероприятия состоятся во всех муниципалитетах региона со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Так, с 8 по 12 июня в регионе проходит фестиваль граффити — художники изображают на зданиях героев и сюжеты из истории России и современности. Непосредственно 12 июня в регионе состоится акция «Мой триколор» — в её рамках волонтеры будут раздавать символику в цветах государственного флага, а знаковые здания районов украсят световым триколором. Также в регионе состоятся традиционные акции «Флаги России. 12 июня» и «Окна России».

20:55 11.06.2021 В столице Татарии 12 июня, в честь Дня России, телебашня окрасится праздничной подсветкой. Российский триколор можно будет увидеть с 20:00 до 22:00 (мск), сообщает пресс-служба минцифры РТ. В цвета российского флага окрасятся также телебашни Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Костромы, Кызыла, Перми, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Тулы, Челябинска, Красноярска и других городов.

21:07 11.06.2021 День России в Самаре пройдет с акцентом на культурные и научные достижения страны, а также на героев, которые прославили родину в различных областях и сферах. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сообщается, что 12 июня в День России в Самаре на 3-й очереди набережной состоится городской квест «СтранаПобедителей». Начало в 11:00 часов. А в 19:30 часов на сцене «Главная палуба» фестиваля «ВолгаФеста» пройдет концерт Самарского академического театра оперы и балета.

21:09 11.06.2021 В Салехарде 12−13 июня пройдёт международный этнофестиваль «Душа тундры». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Самобытная культура северных народов на фестивале будет представлена национальными песнями, играми, одеждой, игрой на народных музыкальных инструментах, изделиями художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Учредителем этнофестиваля «Душа тундры» является департамент культуры ЯНАО, окружной Центр национальных культур и Дом ремёсел.

21:10 11.06.2021 В Перми 12 июня усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба мэрии. В этот день город отметит двойной праздник — День России и День города. Вход на территорию праздничных мероприятий будет возможен только через рамки металлодетекторов. Попасть на праздничные площадки не смогут велосипедисты. Также запрещен вход с животными. Под запретом курение и употребление алкоголя. Дети младше 12 лет будут допущены на праздник только в сопровождении взрослых. Безопасность участников праздников 11 и 12 июня обеспечат полицейские и сотрудники частных охранных организаций.

21:11 11.06.2021 Курсанты МЧС разворачивают флаг России на Поклонной горе. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:13 11.06.2021 В Магадане 12 июня, в День России, состоится XII фестиваль «Территория дружбы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

21:41 11.06.2021 В Ульяновской области 10 июня начались мероприятия, посвящённые празднованию Дня России. Ключевым событием станет казачий фестиваль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Праздничные мероприятия будут проходить с 10 по 14 июня. Большая программа запланирована 12 июня — в частности, состоится несколько фестивалей. В День России пройдут фестиваль оркестров народных инструментов и фестиваль «Книжная миля», где гостей ждут тематические экспозиции, мастер-классы, литературные игры и викторины.

21:42 11.06.2021 В День России 12 июня в селе Троицкое в Нанайском районе Хабаровского края пройдет национальный фестиваль полынного супа «Соакта чолони». Участие в празднике примут любительские фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, солисты-исполнители Нанайского, Хабаровского, Комсомольского районов и Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

21:44 11.06.2021 В Москве детские центры творчества специально ко Дню России подготовили для школьников праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэрии. Дети смогут принять участие в исторических викторинах и мастер-классах, разучить новые танцы и послушать песни известных композиторов. Также дошкольники и школьники смогут пройти увлекательные тесты и ответить на вопросы из разных областей науки и искусства. Для участия в праздничных мероприятиях необходима предварительная регистрация.

21:44 11.06.2021 Продлить длинные выходные на День России отгулами или отпуском планируют около 15% граждан. Не собираются этого делать 55%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru. Не определились с планами на праздничные июньские дни 13% опрошенных. Будут работать по сменному графику 15% трудящихся. Чаще продлевают праздничные выходные отгулами или отпуском респонденты с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц, реже — молодые люди до 24 лет (12%). Опрос проведен 1−7 июня 2021 года среди 16 000 граждан старше 18 лет во всех округах РФ.

22:20 11.06.2021 Самый большой государственный флаг России на Поклонной горе. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:28 11.06.2021 В среду, 9 июня, в преддверии Дня России, Российское движение школьников в городе Сергиевом Посаде Московской области провело масштабную акцию по высадке огромного геоглифа в виде слова «Россия», который будет виден из космоса. Участниками мероприятия стали 400 активистов движения, которые высадили более 3000 саженцев березы. «Береза и поле — это символ нашей страны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи «Россия», мы расписались в том, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее! Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья, вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов, космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!» — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

22:30 11.06.2021 В Саранске 12 июня в нескольких точках города будут работать мобильные медицинские комплексы для проведения вакцинации от коронавируса. Желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Прививочные комплексы расположатся на четырех площадках. Подробности в материале: В Саранске в День России будут работать мобильные пункты вакцинации

22:59 11.06.2021 День России. Дарья Драй © ИА REGNUM

06:58 12.06.2021 На пермской телебашне сегодня, 12 июня, включат праздничную подсветку. Город празднует сразу два праздника — День России и день рождения Перми. Башню высотой 275 метров украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная иллюминация будет работать с 23:00 по местному времени (21:00 мск) 12 июня до 03:00 13 июня. Читайте также: На Пермской телебашне включат праздничную иллюминацию

07:07 12.06.2021 В музее истории Оренбурга 12 июня в честь праздника пройдёт день открытых дверей. Вход в музей и его структурные подразделения для самостоятельного осмотра в течение дня будет бесплатный.

07:11 12.06.2021 В Оренбургской области 12 июня пройдёт акция «Мы — граждане России» — в торжественной обстановке главы муниципальных образований вручат школьникам первые паспорта. В Оренбурге основные праздничные мероприятия запланированы на Беловке. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручит первые паспорта гражданина Российской Федерации юным оренбуржцам, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности, затем состоится праздничный концерт.

08:07 12.06.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня поздравил граждан России с национальным праздником — Днём России — и подтвердил намерение США конструктивно взаимодействовать с правительством РФ и поддерживать российский народ в его желании мирно сотрудничать с международным сообществом. Об этом говорится в распространённом Госдепартаментом США заявлении Блинкена. Подробности в материале: Госсекретарь США поздравил граждан России с праздником

08:11 12.06.2021 «Единая Россия» 12 июня организует праздничные акции по всей стране. К ним присоединятся члены и сторонники партии, победители предварительного голосования, общественники, молодежь. Они проведут авто‑ и велопробеги, организуют концерты, соревнования и флешмобы. А также украсят ленточками окна и фасады домов.

08:11 12.06.2021 В Приморье единороссы вместе с молодогвардейцами, волонтерами и общественниками запустили челлендж «Русский рассвет» — они встретили восход в бухте Ахлестышева на острове Русский. Эстафету уже приняли активисты партии в Бурятии и на Кузбассе.

08:12 12.06.2021 В Магадане при поддержке регионального отделения «Единой России» будет организован фестиваль «Территория дружбы». Горожане смогут попробовать блюда русской, а также грузинской, армянской, азербайджанской, узбекской, бурятской, татарской, башкирской, немецкой кухни.

08:12 12.06.2021 Гигантские флаги развернут на площади Славы в Твери, у памятника Александру Невскому на горе Соколиха в Пскове, в сквере имени 70-летия Победы в Омске. А активисты Хакасского регионального отделения «Единой России» поднимутся на пик горы Пойлова в Красноярском крае, чтобы провести эту акцию на высоте двух тысяч метров над уровнем моря.

08:13 12.06.2021 На центральной площади Новгорода единороссы и молодогвардейцы устроят акцию «Карта России»: вместе с жителями и гостями города они раскрасят мелом контур страны в цвета российского флага. В Дагестане активисты проведут опрос жителей на знание истории праздника и предложат горожанам попробовать свои силы в сборке спилс-карт РФ. А в Биробиджане жители выстроятся в надпись «Я люблю Россию».

08:13 12.06.2021 Также практически все регионы страны примут участие в традиционных акциях «Флаг России — в каждый дом» и «Окна России». Жители страны украсят окна, балконы и фасады многоквартирных и частных домов флагами и лентами-триколор.

08:26 12.06.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал День России спорным праздником и предложил его отмечать 21 сентября. Подробности в материале: Жириновский назвал День России спорным праздником

08:29 12.06.2021 Члены экипажа длительной экспедиции на Международную космическую станцию Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём России. Поздравление опубликовано 12 июня на YouTube-канале Роскосмоса. Читайте также: Космонавты поздравили соотечественников с Днём России с борта МКС

08:47 12.06.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России. «Российская Федерация — многонациональная, свободная страна. Мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями. Все вместе строим и оберегаем Россию. Заботимся о её укреплении и процветании, улучшении жизни и повышении благосостояния людей. С праздником! С Днем России!» — отметил в Телеграм-канале.

08:57 12.06.2021 «Единая Россия» организовала праздничные мероприятия в честь Дня России в Чите. Гости из десятков районов представляют самобытную региональную культуру, русские и бурятские творческие коллективы в национальных костюмах, местная кухня органично сочетается с кавказской и среднеазиатской, изделия из дерева, металла, глины, украшения, сделанные руками местных мастеров — всё это привлекло на центральную площадь и прилегающие к ней улицы тысячи читинцев.

09:11 12.06.2021 В рамках празднования Дня России в Магадане прошел XII фестиваль «Территория дружбы». Участниками фестиваля стали 12 общественных объединений, которые ежегодно ведут работу по сохранению истории и культуры народов, проживающих в многонациональной Магаданской области. Праздник, посвященный юбилею колымской столицы, прошел в сквере «70 лет городу Магадану».

10:10 12.06.2021 С призывом к российским гражданам отметить День России без использования пластиковой посуды при поездках на природу обратился Российский экологический оператор (РЭО). Об этом 12 июня сообщает пресс-служба РЭО. Подробности в материале: Жителей России призвали 12 июня отказаться от пластиковой посуды

10:23 12.06.2021 В Оренбурге началась праздничная программа в честь Дня России. Губернатор Денис Паслер вручает в торжественной обстановке паспорта школьникам. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

10:32 12.06.2021 В преддверии Дня России активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) подняли государственный российский флаг — один из главных символов нашей страны — в стратосферу. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ОНФ. Читайте подробнее: Активисты ОНФ подняли российский триколор в стратосферу в честь Дня России

10:48 12.06.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравления по случаю празднования Дня России. Подробности в материале: Лукашенко поздравил Путина и граждан РФ с Днем России

10:55 12.06.2021 На ул. Советской в Оренбурге развернули триколор во время праздничного концерта. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

11:01 12.06.2021 Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил российских граждан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Читайте также: Глава Приднестровья поздравил граждан РФ с Днем России

11:08 12.06.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 13 510 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В России за сутки выявлено более 13 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

11:30 12.06.2021 Волонтёры «Единой России» в Тульской области, активисты МГЕР раздали более 1500 тысяч ленточек триколора в Туле и Донском. Кроме этого, в Донском ребята нарисовали тематическое граффити в честь праздника.

12:45 12.06.2021 Активисты отделения партии «Единая Россия» из Железноводска совместно с депутатами партии, жителями и отдыхающими курортного города провели флешмоб в честь Дня России, в ходе которого зажгли надпись: «Привет, Россия!» из 4 тыс. свечей. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба «Единой России». Читайте подробнее: На Ставрополье в честь Дня России зажгли надпись из 4 тыс. свечей

13:28 12.06.2021 На Главной Городской площади Краснодара поднят флаг в честь Дня России. Торжественное мероприятие прошло 12 июня в 10:00. Государственный флаг Российской Федерации на флагшток поднял Почётный караул Кубанского казачьего войска.

13:29 12.06.2021 Активисты отделения партии «Единая Россия» из Нового Уренгоя совместно с жителями города высадили цветы в городском зоопарке, который является самым северным российским зоопарком. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба «Единой России». Об этом: Активисты «Единой России» высадили цветы в зоопарке Нового Уренгоя

13:36 12.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июня, в День России, вручил паспорта уральским школьникам и людям, приехавшим в регион из-за рубежа, чтобы здесь жить и работать. Торжественная церемония прошла в мультимедийном парке «Россия — моя история».

13:37 12.06.2021 Свето-пиротехническое шоу состоится в Севастополе вечером 12 июня, оно начнётся в 22:00 и станет кульминацией празднования Дня России. Читайте также: В Севастополе в честь Дня России состоится свето-пиротехническое шоу

13:57 12.06.2021 Стоматолог из Эквадора Палма Сегура Крис Малена 12 июня получила российский паспорт. Это произошло 12 июня в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Читайте также: Стоматолог из Эквадора стала гражданкой Российской Федерации Палма Сегура Крис Малена Департамент информационной политики Свердловской области

14:09 12.06.2021 В Республике Татарстан молодогвардейцы поздравили жителей с Днём России: вручили ленты-триколоры и нанесли всем желающим патриотичный аквагрим прямо на улице!

14:32 12.06.2021 Активисты партии «Единая Россия» провели флешмобы в честь празднования Дня России в российских регионах. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба партии. Подробности в материале: Партия «Единая Россия» провела праздничные флешмобы в регионах страны

14:55 12.06.2021 Россия обладает уникальным историко-культурным наследием. А главное достояние — это единство народов. Об этом заявил сегодня, 12 июня, глава Татарии Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России. В этом году торжества по случаю Дня России были организованы на Кремлёвской набережной. Праздник открыл парад дружбы народов, в котором приняли участие представители различных национально-культурных автономий и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Казани. Рустам Минниханов посетил площадку молодёжного фестиваля этно-музыки «Таба» и этно-парк «Этно-маркет». Президент осмотрел выставку изделий народных промыслов, одежду и аксессуары с традиционными элементами народов республики. Рустам Минниханов на Всероссийской акции ''Парад дружбы народов России'' president.tatarstan.ru

14:56 12.06.2021 «От всей души поздравляю всех с Днём России! Российская Федерация — наше единое Отечество, держава с многовековой историей. Мы живем в сильной, свободной и великой стране. Каждый из нас в полной мере ощущает свою личную причастность к грандиозным свершениям и великим победам», — сказал Рустам Минниханов в своём выступлении. Он отметил, что российское государство создавалось и укреплялось веками. «Под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина принимаются меры по укреплению могущества страны и повышению его международного авторитета. Россия обладает уникальным историко-культурным наследием. Главное достояние — это единство народов. Объявленный в Татарстане Год родных языков и народного единства признан укрепить межнациональный и межконфессиональный мир и согласие — основу успешного развития страны и республики», — сказал глава РТ. Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня на праздничной площадке собрались представители различных национальностей, люди разных поколений. «В мероприятиях активно участвует молодёжь. Именно вам предстоит продолжить славные традиции своих отцов и дедов, приумножить их во славу Великой России. Сегодня от каждого из нас зависит будущее Отечества. Это делает нас ещё более сильными, сплоченными, ответственными перед страной и своим народом», — добавил Минниханов. Рустам Минниханов на Всероссийской акции ''Парад дружбы народов России'' president.tatarstan.ru

14:57 12.06.2021 Флаг России. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:59 12.06.2021 Государственные награды вручил 12 июня глава Татарии Рустам Минниханов наиболее отличившимся татарстанцам. Мероприятие приурочено ко Дню России и прошло в Казанском Кремле. «Сильной Россию делают сильные регионы, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам церемонии. — Благодаря созидательному труду многих поколений, поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и федерального центра Татарстан сегодня является передовым, опорным регионом страны. Мы последовательно поддерживаем курс на качественное улучшение жизни граждан, строительство могучей, обновленной России». Всего было вручено 36 государственных наград РФ и РТ. Рустам Минниханов вместе с награждёнными president.tatarstan.ru

15:02 12.06.2021 Сегодня же, в День России, Татария отмечает главный национальный праздник — Сабантуй. В своём поздравлении глава республики Рустам Минниханов отметил: «На протяжении многих веков яркий, гостеприимный майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев и прославленных батыров, всех, кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Недаром у нас говорят: «Татар барда, Сабан туе бар» («Где татары, там Сабантуй»). Действительно, Сабантуй — это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Сегодня — в нашем сложном, постоянно меняющемся мире, по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний. Особое значение празднование Сабантуя приобретает в Год родных языков и народного единства, призванного в ещё большей мере укрепить братские отношения между представителями разных национальностей и вероисповеданий — в духе любви и уважения к языку матери, традиционным семейным ценностям, нашей любимой республике и великой России. При этом, безусловно, Сабантуй всегда был и остаётся праздником земледельцев и всех тружеников села, чьим неустанным трудом обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и государства в целом. Доброй традицией является чествование на Сабантуе лучших хлеборобов и животноводов, деятелей культуры и спортсменов. В настоящее время Сабантуй с неизменным успехом проводится во многих странах мира, знакомя людей на разных континентах с татарской культурой, языком, кухней, современными достижениями нашей республики. Так пусть же нынешний Сабантуй вновь одарит нас отличным настроением, жизненным оптимизмом и верой в лучшее! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» На праздничном мероприятии. Казань president.tatarstan.ru

15:04 12.06.2021 Сегодня, 12 июня, в Казанском Кремле государственный советник РТ, Герой труда Российской Федерации Минтимер Шаймиев вручил медали «100 лет образования ТАССР» первому президенту Ингушетии, Герою Советского Союза Руслану Аушеву, генеральному директору Фонда поддержки предпринимательства «Деловое содружество» Аббасу Аббасову, президенту Российского союза товаропроизводителей Олегу Сосковцу. Минтимер Шаймиев также рассказал гостям о деятельности Республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия. Он представил экспозицию, посвященную возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, строительству Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери. На церемонии вручения государственных наград. Казань president.tatarstan.ru

15:08 12.06.2021 12 июня в парке Победы в Казани торжественно открыли памятник погибшим при исполнении интернационального воинского долга, призванным из Татарии. В церемонии открытия памятника приняли участие делегации ветеранов боевых действия из регионов России, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении интернационального воинского долга в Афганистане. Выступая перед ветеранами боевых действий, глава республики Рустам Минниханов отметил, в течение длительного исторического времени и до сего дня сотни тысяч наших соотечественников принимали участие в выполнении интернациональной миссии в 20 странах мира, участвовали в боевых действиях, самой длительной из них была афганская война, которая продолжалась около 10 лет и унесла 15 тысяч жизней наших соотечественников. «В афганской войне участвовали более 11 с половиной тысяч уроженцев и жителей Республики Татарстан, 282 из них не вернулись домой, погибли. Мы разделяем боль утраты тех, кто потерял своих близких в боевых операциях по защите интересов нашей родины и в миротворческих миссиях. Чтим память тех, чья жизнь оборвалась вдали от родины», — сказал он. Рустам Минниханов объявил минуту молчания — участники мероприятия почтили память погибших воинов-интернационалистов. Открытие Мемориала воинам-интернационалистам в Казани president.tatarstan.ru

15:09 12.06.2021 День России. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

15:35 12.06.2021 В День России губернатор Петербурга Александр Беглов вручил паспорта граждан Российской Федерации 18-ти молодым петербуржцам. В парке 300-летия Санкт-Петербурга, где состоялась торжественная церемония, развернута экспозиция, которую подготовили участники поискового движения. Здесь представлены предметы, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны, а также выставлены современные образцы военной техники и средств связи российских Вооруженных сил. На площадках парка петербуржцы и гости города смогли оценить свои силы и выполнить нормы ГТО, а молодые люди — узнать о службе в армии по контракту. «Мы гордимся нашей страной, нашей молодежью. Вы родились в новой России. Вместе с вами наша страна крепла и развивалась. На ваших глазах под руководством президента она стала сильной и могущественной», — сказал Александр Беглов, обращаясь к молодежи. Александр Беглов вручает паспорта юным петербуржцам. Фото: пресс-служба Смольного

15:43 12.06.2021 В День России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно поднял флаги России и региона на административной границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга — в деревне Новосаратовка Свердловского городского поселения. После поднятия флагов губернатор вручил паспорта гражданина РФ шести 14-летним жителям Всеволожского района Ленобласти. «Сегодня мы находимся в символичном месте — на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На деле же мы не делим границ с соседями. Мы живем, как одна дружная семья, у нас много общих планов, но мы хотим чтобы люди, которые сейчас плавают по Неве, эту границу видели. России — ура!», — заявил глава региона. Во всех районах Ленинградской области продолжаются различные мероприятия, посвященные Дню России. Так, в Приоратском парке Гатчины проходит Фестиваль Бега, во Всеволожске — фестиваль творчества «Россия-Родина моя!», а в Выборге открывается первый в области театральный фестиваль. В разных районах Ленобласти волонтеры раздают ленточки в цветах российского флага. А окна и балконы украшены флагами в рамках акций «Окна России» и «Флаги России». Подъем флагов России и Ленинградской области на берегу Невы. Фото: lenobl.ru

16:00 12.06.2021 Активисты партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии» поздравили жителей Кирова с Днем России, раздав в день праздника ленточки с цветами государственного российского флага. Об этом 12 июня сообщает Кировское региональное отделение «Единой России» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Подробности в материале: Активисты «Единой России» поздравили жителей Кирова с Днем России Киров. 12 июня 2021 kirov.er.ru

16:00 12.06.2021 Концерты, спортивные соревнования и флешмобы организовали в День России местные отделения партии «Единая Россия» в Сибири и на Урале. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба «Единой России». Читайте также: В Сибири и на Урале отмечают День России концертами и соревнованиями

17:41 12.06.2021 В Москве сегодня, 12 июня, возле музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема государственного флага России с участием героев труда и лауреатов госпремии. Об этом: В Москве прошла торжественная церемония подъёма флага России Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

18:14 12.06.2021 Сотрудники АО «Почта России» поздравили всех жителей страны с Днём России. Подробности в материале: Почта России поздравила жителей страны с Днём России Почта России Иван Лазебный © ИА Красная Весна

18:21 12.06.2021 В Тамбове завершился IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова. В праздничных мероприятиях принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Все мероприятия проходили с соблюдением дополнительных санитарных и организационных мер, обусловленных эпидемиологическими ограничениями. Читайте подробнее: Тамбовский губернатор принял участие в фестивале духовых оркестров

18:22 12.06.2021 Фестиваль духовых оркестров в Тамбове. Фото: tambov.gov.ru

18:33 12.06.2021 В Тамбовской области День России совпадает с Днём города Тамбова. Начался он с поднятия флагов, вручения паспортов и наград. Праздник продолжится концертом и завершится фейерверком. Об этом: В День России Тамбовская область отметила двойной праздник Торжественное вручение российских паспортов. Тамбов tambov.gov.ru

18:35 12.06.2021 В Ульяновской области в рамках Дня России проходит казачий фестиваль «12 жемчужин». В этом году коллективы прибыли из 12 регионов России — Адыгеи, Мордовии, Татарии, Ставрополья, Оренбуржья, а также Астраханской, Волгоградской, Калужской, Курской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей и Луганска. Участники Всероссийского казачьего фестиваля ''12 жемчужин'' в Ульяновске ulgov.ru

18:42 12.06.2021 Жители Ханты-Мансийска получили 12 июня, в День России, бело-сине-красные ленты. Об этом сообщили журналистам в мэрии. В частности, волонтёры раздавали их в центре города. Также они рассказывали гражданам об истории российского флага. Всё это происходило у монумента «Бронзового символа Югры, а также в Парке Победы. Читайте также: В День России жителям Ханты-Мансийска раздали бело-сине-красные ленты

20:07 12.06.2021 В Челябинске 12 июня прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Они состоялись на пешеходной части улицы Кирова, а также в парках им. Пушкина, Терешковой, Гагарина, «Металлург» и «Сад Победы», сообщили журналистам в мэрии. Читайте подробнее: В Челябинске отметили День России

20:17 12.06.2021 В Тюмени 12 июня состоялся «Хоровод дружбы», приуроченный ко Дню России. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Всё действо проходило на местной набережной. Здесь установили подворья, и каждый желающий имел возможность познакомиться с традициями, культурой и обычаями народов, живущих в Тюменской области. Читайте также: В Тюмени ко Дню России приурочили «Хоровод дружбы»

20:56 12.06.2021 Во Всероссийской хоровой акции, посвящённой Дню России, приняли участие более 300 профессиональных и любительских хоров по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Более 300 хоров по всей России спели гимн страны

21:51 12.06.2021 В Хабаровске сегодня, 12 июня, в честь Дня России любители роллерного спорта, скейтеры и велосипедисты совершили торжественный забег с государственными флагами РФ по набережной реки Амур, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Хабаровске в честь Дня России прошёл торжественный забег

00:00 13.06.2021 Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июня в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Либо победите пандемию, либо распишитесь в своей беспомощности!»

07:56 13.06.2021 Салют в Ханты-Мансийске в честь Дня России. vk.com/shtabugra

08:23 13.06.2021 Югра встретила День России цветением яблонь. vk.com/shtabugra

10:51 13.06.2021 В Ижевске в День России отметили национальный праздник Ижкар Гербер. Праздник символизирует окончание весенних полевых работ. Традиционно гости мероприятия смогли оценить декоративно-прикладное творчество мастеров из районов Удмуртии, а также попробовать национальные блюда из печи — перепечи, табани и обрядовую кашу. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

10:59 13.06.2021 Глава Марий Эл Александр Евстифеев в День России вакцинировался от коронавируса. Он призвал всех жителей республики последовать его примеру. Руководитель региона поздравил граждан с Днем России, пожелал крепкого здоровья и успехов в делах. Фото: @evstifeev.life

11:16 13.06.2021 В День России врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику. Он вручил высокие государственные награды и премии работникам промышленности и сельского хозяйства, культуры, врачам, спортсменам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, предпринимателям, волонтёрам, общественным и государственным деятелям. Читайте также: Врио главы Мордовии в День России вручил государственные награды Артём Здунов вручает государственные награды e-mordovia.ru

11:22 13.06.2021 Глава Удмуртии Александр Бречалов в День России встретился с почётным гражданином Ижевска, первым мэром города Анатолием Салтыковым. Он возглавлял столицу Удмуртии с 1994 по 2001 год. Салтыков рассказал, какие проекты были реализованы его командой, с какими трудностями приходилось сталкиваться, а также раскрыл свое видение развития города. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

11:32 13.06.2021 В Саранске в День России отметили 380-летие города. Празднование проходило на нескольких площадках, где была развернута полевая кухня, проводились различные конкурсы и соревнования, танцевальный марафон. Вечером прогремел праздничный салют. Фото: пресс-служба администрации Саранска