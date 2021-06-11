Киев, , 19:59 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко признает, что его назначение на пост в обход наблюдательного совета НАК не соответствовало «определенным западным стандартам».

Об этом он заявил в интервью, фрагменты из которого украинские СМИ опубликовали сегодня, 11 июня.

Витренко подтвердил, что у представителей США было «некоторое разочарование» и «существенные вопросы» к правительству Украины по поводу кадровых перестановок к «Нафтогазе», но сейчас, по его словам, ситуация уже урегулирована.

«Сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и определенным западным стандартам. Но дело в том, что вся ситуация вокруг компании в какой-то момент перестала соответствовать требованиям ОЭСР», — отметил он.

Согласно его объяснению, кадровые изменения в «Нафтогазе» вызвали столь эмоциональную реакцию и резонанс на Западе в рамках обсуждения ситуации и актуальных проблем на Украине в целом, то есть изменения в компании «просто ударили по больному месту».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины 28 апреля уволило с поста главы «Нафтогаза» Андрея Коболева в обход наблюдательного совета компании, что крайне критически было воспринято западными партнерами Украины. В правительстве пояснили кадровую ротацию убыточными финансовыми результатами «Нафтогаза» по итогам 2020 года и запланированными убытками на нынешний год.